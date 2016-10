Seltsame Koalition gegen die Regenbogenforellen

Editorial zu «Petri-Heil» 11/2016

Im Schatten der grossen Nationalratsdebatten über die Einbürgerungsinitiative und die Energiewende wurde die Motion Reimann in der Herbstsession mit 70:118 Stimmen beerdigt. Der St. Galler hatte mit seinem Vorstoss die Zulassung der Regenbogenforellen in dafür geeigneten Gewässern verlangt. Mit einem kurzen Votum düpierte Bundesrätin Doris Leuthard die Räte, indem sie versicherte, der Schweizerische Fischerei-Verband (SFV) stelle sich explizit gegen die Einbürgerung der «Regenbögler». Tatsache ist jedoch folgende Passage aus dem SFV-Faktenblatt zur Regenbogenforelle:

«Der SFV fordert weder eine Gesetzesänderung noch einen flächendeckenden Besatz mit Regenbogenforellen, sondern eine flexible Bewilligungspraxis des Bundes. Junge Regenbogenforellen aus standorttreuen Wildstämmen sollen vorübergehend gezielt dort eingesetzt werden, wo keine Bachforellen mehr vorhanden sind und wo sich die Bachforellen zur Zeit wegen schlechter Wasserqualität oder fehlenden Lebensraum nicht fortpflanzen können und keine Überlebenschance haben.»

Seltsam mutet die Zusammensetzung der Mehrheit an: Keine einzige Stimme für die Regenbogenforelle von SP, Grünen und FDP. Die CVP und SVP waren mehrheitlich dafür. Da müsste der SFV-Präsident als SP-Ständerat mal mit seiner Fraktion über die Bücher…

SFV-Präsident Roberto Zanetti versichert, dass er das Thema an der nächsten Zusammenkunft mit dem BAFU erneut zur Sprache bringen wird. Denn seines Erachtens ist der Besatz mit Regenbogenforellen auch ohne Gesetzesänderung dort möglich, wo die Bachforellen verschwunden sind. Nämlich mit einer flexibleren Praxis der Behörden. Und diese Flexibilität bzw. Einsicht fehlt bisher im BAFU. Auch seltsam…

Zur Erinnerung: In den letzten 25 Jahren haben wir im Schweizer Mittelland weit über die Hälfte der Bachforellenbestände verloren. Ziemlich genau seit dem Besatzverbot für die Regenbogenforelle. Also zumindest für das grösste Debakel in der Fischereigeschichte unseres Landes kann der «Fremdling» nicht verantwortlich gemacht werden…

Hier finden Sie das Votum von NR Reimann im Wortlaut,

und hier die Antwort der Bundesrätin als Video.

Liste der Nationalräte, welche dafür und dagegen gestimmt haben.

Das Fischerleben geht weiter. Im neuen «Petri-Heil» finden Sie dazu spannende und interessante Beiträge und Informationen.

Petri Heil!

Hansjörg Dietiker, Herausgeber