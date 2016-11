Scott Fliegenruten bei Fly With Us

Fly With Us aus Zürich hat sein grosses Sortiment um einen weiteren erstklassigen Rutenbauer erweitert. Die Scott-Fliegenruten aus Montrose, Colorado, sind das Resultat einer Vision von kompromissloser Qualitätsarbeit. Wenn nur das Beste vom Besten als Ausgangsmaterial dienen darf, so soll das bei den Mitarbeitern nicht anders sein. Die Rutenbauer von Scott sind allesamt leidenschaftliche Fliegenfischer und begleiten die Ruten vom ersten bis zum letzten Produktionsschritt mit der gebotenen Hingabe und Leidenschaft. Das Resultat sind grossartige Fliegenruten, welche bis ins letzte Detail aus bestem Material gefertigt sind und wo bei keinem Entwicklungsschritt auf Handarbeit verzichtet wird. Weltweit geniessen die Scott-Ruten unter Fliegenfischern Kultstatus.

Zu beziehen bei Fly With Us GmbH, Aargauerstr. 60, 8048 Zürich, contact@flywithus.ch, www.flywithus.ch.