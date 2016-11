Eselschwanz-Zander, 88 cm, 10,6 Pfund

Am 28. August, es war kurz nach vier Uhr morgens und noch stockdunkel, fischte Julio Rodriguez aus Rheineck mit einem elf Zentimeter langen, gelb-violetten Gummifisch auf einem 14 Gramm-Jighaken auf Zander. Kurze Zeit später hakte der Köder. Ein Stück Holz? Auf einmal begann jedoch das «Holz» zu ziehen. Da er allein am See war, hatte er Angst, den Brocken zu verlieren. Zum Glück aber konnte er den grössten Zander seines Lebens feumern. Was für ein Fisch! Verwendetes Gerät: Shimano Catana-Rute 2,4 m, Mitchell-Rolle, Geflochtene, Stahlvorfach, Gummifisch.