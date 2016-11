Vierwaldstättersee-Hecht, 130 cm, 29,3 Pfund

Am Morgen des 24. September glückte Daniel Glanzmann aus Weggis dieser gewaltige Fang. Er war mit seinem Sohn Dave und Göttibub Dominic vor Weggis am Schleppen, als um acht Uhr dieser riesige Hecht den Köder packte. Als sie den Ausnahmefisch das erste Mal neben dem Boot sahen, erschraken die Jungs zuerst. Kurzerhand übergab der Papa Dave die Rute und der Gewaltsbrocken konnte gefeumert werden. Für die beiden Jungs war das ein besonderes Erlebnis. Der Hecht wird ganz präpariert und dieser schöne Tag wird allen mit Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben. Verwendetes Gerät: Rhino-Schlepprute, Penn-Multirolle, Geflochtene, Stahlvorfach, Gummiwobbler am System.

Mitgeteilt: Swiss Big Game Fishing, Weggis