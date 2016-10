Die Sendung «Schweiz Aktuell» beobachtet in Rheinfelden die Fischzählung und ist im Kanton Uri beim Laichfischfang der Seeforelle dabei. Die Seeforelle ist in der Schweiz gefährdet. Damit die Bestände stabilisiert werden können, fängt der Kanton Uri in der Reuss einen Teil der Fische zur Paarungszeit ein. Mit dem Laich werden in einer Anlage Seeforellen nachgezüchtet.

Quelle: Schweizer Fernsehen SRF – Schweiz Aktuell