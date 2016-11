«Schwarzer Tag für Wanderfische»

«Unser Ziel ist es, mit heute gesicherten Erkenntnissen und Massnahmen eine möglichst fisch- und umweltverträgliche Stromproduktion zu realisieren. Mit den gewählten Massnahmen erreichen wir eine Fischüberlebensrate von 80 bis 95 Prozent, je nach Länge der Fische, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der heutigen Situation entspricht. Wir werden neue Erkenntnisse in das Projekt einfliessen lassen und insbesondere auch bei der Turbinenauswahl den letzten Stand der Erkenntnisse berücksichtigen. Wir setzen bei der Fischwanderung auf ein intelligentes und flexibles Regime.

Wenn die Fischwanderung dereinst besser erforscht sein wird (entsprechende Projekte sind am Laufen), könnte auch das Betriebsregime auf diese Wanderphasen hin adaptiert werden. Das bedeutet im Klartext, dann den Aal zu schonen, wenn er absteigen will. Und nicht das ganze Jahr hochwassergefährdende Verbauungen in unseren Grossgewässern aufzustellen.

Wir bedauern den Gang der Umweltorganisationen vor Gericht, nachdem wir uns zusammen mit den beiden Kantonen Solothurn und Aargau und deren Fachabteilungen bemüht haben, ein sehr gutes Projekt aus allen Perspektiven (Stromproduktion, Umweltmassnahmen und Besucherlenkung) zu entwickeln.» Dr. Hans-Kaspar Scherrer, IBAarau AG