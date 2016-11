Am Mittwoch, 28. September fischte Roger Kälin aus Unteriberg mit seinem Kollegen Florian Hug am Linthkanal. Nach einigen kleinen Äschen biss diese Kapitale auf eine kleine Ameisen-Nymphe an der Zapfenmontage. Der Drill war kurz und hart. Verwendetes Gerät: Stucki-Laufrolle, Cormoran-Rute 3,6 m, 0,22er-Fluorocarbon-Vorfach.

Mitgeteilt: Burri’s Fischeregge, Willerzell