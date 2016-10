Am Abend des 31. Juli, nach einem starken Gewitter mit kräftigem Wind, verspürte Annamaria Bottini aus Melide gegen halb neun einen kräftigen Biss. Nach einem längeren Drill mit etlichen Fluchten gab sich der Saibling geschlagen und konnte gefeumert werden. Annamaria konnte ihr Glück kaum fassen. Was für ein wunderschöner Fisch! Verwendetes Gerät: Urwer Pink-Bergseerute 4 m, DAM Quick A-Head 200-Rolle, Tubertini Top Scorer-Monofil, Mozzi in silber/rot, kombiniert mit Wurm.