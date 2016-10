Zu Besuch am Genfersee konnte Heinz Kessler aus Zollikerberg diesen tollen Egli fangen. Er biss am Nachmittag des 3. August bei Sonnenschein und Hitze vor dem Hafen La Tour-de-Peilz auf einen Köderfisch an der Zapfenmontage. Verwendetes Gerät: Sportex Turbo Swing-Rute, Shimano Seido-Rolle, Berkley 0,16er-Geflochtene, Fighter 0,20er-Monofil, Schwale.