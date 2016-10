Gattiker Weiher-Spiegelkarpfen, 93 cm, 33 Pfund

Jan Schellenberg aus Zürich meldet: «Am 28. August bei schönstem Wetter ging ich mit meinem Kollegen Janik an den Weiher, um auf Hecht und Egli zu fischen. Während wir es mit Topwater-Ködern auf Hecht versuchten, sahen wir unweit von uns drei schöne Karpfen. Schnell warfen wir einige Brotstücke ins Wasser. Kurz darauf begannen die Karpfen, sich das Brot von der Oberfläche zu saugen. So schnell es ging schnitten wir unsere Hardmono-Vorfächer ab und knoteten einen Haken ans Fluorocarbon. Als Köder verwendeten wir ein Stück Schwimmbrot an der freien Leine. Es war spektakulär zu sehen, wie ein Karpfen mein Schwimmbrot nur ungefähr fünf Meter von mir entfernt einsaugte. Der Anschlag sass, und ein wilder Drill mit mehreren Fluchten in die Seerosen begann. Dann konnte Janik den Spiegler feumern. Verwendetes Gerät: Shimano Yasei Pike Spinning-Rute, Shimano Stradic Ci4+ 3000-Rolle, 0,18er-Sunline Geflochtene, 0,245er-Fluorocarbon Vorfach, Schwimmbrot.»