Editorial zu «Petri-Heil» 12/2016

Kürzlich flog ich bei Tag über den Osten Kanadas Richtung Wisconsin. Auf mehr als 1000 Kilometer reiht sich ein Traumgewässer ans andere. Diese Ansammlung an beinahe unberührten Seen ist unbeschreiblich! Wie elektrisiert klebe ich an der Scheibe und schaue und schaue. Kein Fischerleben ist lang genug, um all diese Gewässer zu befischen. Auch mich treibt die Sehnsucht nach dem perfekten Gewässer, dem perfekten Tag und dem perfekten Fisch immer wieder auf Reisen.

Lange ist es her, als ich in der Schulbibliothek Hirzel in einem älteren Fischerbuch den einen entscheidenden Satz aufschnappte: «Fischen ist kein Hobby, Fischen ist eine Leidenschaft!». Es geht schon, zwischendurch mal ein paar Tage an etwas anderes zu denken, aber spätestens nach einer Woche hat sich das Verlangen nach dem Gang ans Wasser wieder hartnäckig eingenistet. Das Fischen werde ich vielleicht einmal beherrschen, aber das Nichtfischen braucht ein Leben lang Beherrschung.

In unserer immer komplexer werdenden Welt kann man sich als Fischer leider nicht mehr einfach mit Ködertaktiken und Ferienplanung herumschlagen. Unser Engagement für die Fische ist gefordert wie noch nie, und es gibt viel zu tun.

Dass hochwirksame Pestizide den Kleinlebewesen an den «Kragen» gehen, macht nicht nur den Vögeln und Amphibien zu schaffen. Auch die Fische in Kleingewässern haben immer mehr Mühe, Nahrung zu finden. Es ist also ein weiterer Problemfaktor auf die Agenda gekommen. Neben der Verbauung der Gewässer durch Kraftwerke und Hochwasserschutz, Wetterkapriolen, die durch den Klimawandel bedingt sind, den grossen Populationen an fischfressenden Vögeln und auch noch die Insektizide, sog. Neonicotinoide. Und zu guter Letzt dürfen wir nicht vergessen: Fischen boomt! Auch wir werden immer mehr – aber unsere Fischbestände sind nicht unerschöpflich.

Vielleicht müssen wir gerade hier, bei unserer «persönlichen Entnahmepolitik», ansetzen. Denn wir alle wollen unsere Leidenschaft noch lange ausleben und uns auch in Zukunft über einmalige Momente am Wasser erfreuen. Dies am liebsten bei uns in der Schweiz und nicht am Ende der Welt.

Aropos einmalige Momente: Was Ivan Pereira an der St. Galler Sitter an den Haken ging, hatte es in sich. Eine sage und schreibe 104 cm lange Barbe («Petri-Heil» 12/2016, Seite 79) ist wahrhaft beeindruckend! Und mit Jürg Scherrer, dem Fänger des schweizerischen Rekordzanders, haben wir jetzt auch einen offiziellen IGFA-Weltrekord-Halter («Petri-Heil» 12/2016, Seite 74).

Nun wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit und viel Vergnügen mit dem neuen «Petri-Heil» 12/2016.

Nils Anderson, Redaktor