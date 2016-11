Alpnachersee-Egli, 47 cm, 3,1 Pfund

Beni Meier aus Alpnachstad schreibt: «Bei gutem Wetter starteten wir den Fischertag am Morgen des 1. Oktober am selben Hot Spot wie schon die Tage zuvor. Da sich hier aber dieses Mal keine Egli überlisten liessen, versuchten wir es an einem neuen Platz. Mit Dropshot-Montage und dem Köfi konnte ich kurz vor elf nach einer harten Attacke und einem fantastischen Drill diesen tollen Stachelritter feumern. Die Freude war riesig und weit herum hörbar! Verwendetes Gerät: Greys Prowla Platinum Specialist Dropshot-Rute, Penn Battle II 1000-Rolle, 0,08er-Daiwa Tournament-Geflochtene, 0,26er-Fluorocarbon, 12 cm lange Laube.»