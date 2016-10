Aare-Aal, 97 cm, 4,6 Pfund

Am 3. August fischte Lukas Gerber aus Wynau mit einem Kollegen bei Aarwangen. Es war ein schöner Sommerabend, kaum bewölkt und windstill. Er montierte eine Grundmontage, bestückt mit 80 Gramm Blei und einem Fischfetzen. Er war gerade am Montieren der zweiten Rute, als die erste einen heftigen Schlag bekam. Nach intensivem kurzem Drill kam dieser Traumfisch zum Vorschein. Lukas war überwältigt und freute sich riesig, da dies sein erster Aal war und zugleich noch so ein grosser. Verwendetes Gerät: Riverman Ultratip-Spinnrute 2,40 m, Shimano Catana-Rolle, Fischfetzen.