Aal an pikanter Sauce

Für viele Liebhaber des Aals ist die geläufigste Art seiner Zubereitung der Räucherofen. Aber auch anders ist Aal eine Top-Delikatesse: An pikanter Rahmsauce mit Curry.

Zutaten für 4 bis 5 Personen

2 Aale von je 400 Gramm

1 Zwiebel

4 Schalotten

40 Gramm Butter

1 Gläschen Cognac

1 grosse Knoblauchzehe

1 Esslöffel Curry-Pulver

125 ml Rahm

2 Tomaten

Salz, Pfeffer

etwas Cayennepfeffer

gehackter Peterli



Zubereitung

Die Aale küchenfertig zubereiten, in fünf Zentimeter lange Stücke schneiden, pfeffern und salzen. Die Zwiebeln und die Schalotten fein hacken, in der geschmolzenen Butter glasig werden lassen. Den Fisch hinzufügen und bei starker Hitze ca. zehn Minuten anbraten, mit dem Cognac übergiessen und flambieren. Die gehäuteten und zerstückelten Tomaten sowie den Knoblauch aus der Presse zufügen. Mit Salz, Pfeffer und Curry würzen. Weitere zehn Minuten auf kleiner Flamme köcheln.

Anschliessend die Fischstücke herausnehmen und warmstellen. Die Sauce absieben und wieder auf die Platte stellen. Den Rahm in die köchelnde Sauce einrühren und dann unter ständigem Schlagen mit dem Schneebesen dick werden lassen. Den Fisch in die Sauce zurücklegen. Mit Cayennepfeffer abschmecken und, falls nötig, nachwürzen. Das fertige Gericht in eine tiefe Schüssel füllen und mit dem gehackten Peterli bestreuen.

Mit einem Stück frischem Weissbrot, um die Sauce zu «tümpfen», und einem knackigen Gurkensalat als Beilage – einfach herrlich!

En Guete!



