20-Jahr-Jubiläum beim «Petri-Heil»

In einer Zeit, wo Arbeitsstellen fast schon so oft gewechselt werden wie Unterhosen – zumindest aber genauso einfach – ist es umso bemerkenswerter, wenn Mitarbeitende lange in einem Unternehmen bleiben.

Unsere Mitarbeiterin Monika Schnyder hatte am 16. September 1996 ihren ersten Arbeitstag beim Jahr VIP Media Verlag. Nun, zwei Jahrzehnte später, ist sie noch immer eine wichtige Säule unseres Teams, schmeisst das Sekretariat und alles, was sonst noch so anfällt, zur vollsten Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden und vor allem von Ihnen – den Leserinnen und Lesern, die immer mal wieder Kontakt haben mit Monika Schnyder. Das gesamte «Petri-Heil»-Team gratuliert Monika ganz herzlich zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum und bedankt sich bei ihr für ihren unermüdlichen Einsatz in den vergangenen zwei Jahrzehnten.

Wir wissen, dass gute Arbeit nur mit guten Mitarbeitenden möglich ist. Deshalb zählen wir auch noch die nächsten Jahrzehnte auf ihre Dienste…

Das «Petri-Heil»-Team